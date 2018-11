Imperia. Sei centri massaggi gestiti da cinesi sono stati sequestrati dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale di Imperia perché al loro interno, secondo quanto ricostruito dai militari impegnati nelle indagini, i gestori favorivano e sfruttavano la prostituzione.

Si tratta dei locali: “YIA YIA” di Arma di Taggia, “YANG GUAN” e “CENTRO TRATTAMENTI ORIENTALI TUINA” di SANREMO, “YANG SHENG TANG” di Vallecrosia, “CENTRO BENESSERE TUINA” e “CHEN WENCAI CENTRO BENESSERE TUINA” di Imperia.

Le indagini che hanno portato al sequestro preventivo – ed alla denuncia in stato di libertà di sei cittadini cinesi, identificati come gestori- sono state avviate nella primavera dello scorso anno dalla stazione di Vallecrosia, i cui militari, nel corso dei servizi di controllo del territorio, avevano appreso che nell’esercizio sito in quel comune venivano offerti atti sessuali al termine del massaggio.

I diversi servizi di osservazione eseguiti prima dai Carabinieri della Stazione e, successivamente, dai militari della Sezione di P.G., nonché l’intervista di alcuni clienti e l’acquisizione di documenti relativi agli esercizi commerciali ed ai denunciati hanno permesso di acclarare come nei centri si esercitasse abitualmente e pressoché esclusivamente attività di prostituzione da parte delle lavoratrici, tutte giovani donne cinesi, soggette a frequente ricambio le quali, pur con una clientela non numerosa, erano presenti nei centri fino a tarda serata.