Imperia, incontri con i genitori e visite ai plessi dell’istituto “N. Sauro”

Imperia. In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 alle scuole dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono previsti incontri con i genitori e visite ai plessi dell’I.C.S. “N. Sauro” di Imperia secondo le seguenti modalità organizzative.

Calendario scuola infanzia

Incontro con le famiglie, unificato per tutti i plessi, il 13 dicembre alle ore 18.00 in via Gibelli, 2 (sede della scuola primaria).

OPEN DAYS:

il 17 e 18 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 11.30

dal 14 al 18 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 11.30

Calendario scuola primaria

Incontri con le famiglie:

Plesso di Castelvecchio – 10 dicembre ore 17.00

Plesso di Borgo San Moro – 11 dicembre ore 17.00

Plesso di Via Gibelli – 12 dicembre ore 17.00

OPEN DAYS (in tutti i plessi):

17 dicembre ore 10.30 – 12.00

18 dicembre ore 10.30 – 12.00, ore 14.30 – 16.00

19 dicembre ore 10.30 – 12.00

15 gennaio ore 10.30 – 12.00, ore 14.30 – 16.00

16 gennaio ore 10.30 – 12.00

Calendario scuola secondaria

Incontri con le famiglie:

Plesso di Via Gibelli – 18 dicembre ore 17.30

Plesso di Castelvecchio – 19 dicembre ore 17.30

Previo appuntamento con il responsabile di plesso è possibile visitare le varie sedi secondo orari

concordati.

OPEN DAYS (in tutti i plessi):

dal 3 al 6 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00

dal 14 al 17 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 18.00

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono effettuate con modulo cartaceo da presentare in segreteria.vLe iscrizioni alle scuole primarie e secondarie sono effettuate solo con modulo on-line disponibile sul sito del MIUR, http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, con registrazione dal 27 dicembre 2018. Tutte le iscrizioni devono avvenire dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. Sul sito dell’I.C.S. Sauro, http://www.icssauroimperia.org/, sarà disponibile ogni informazione.