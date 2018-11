Imperia. Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alle manifestazioni organizzate a Imperia per ricordare i Caduti di tutte le guerre. Alle 10 il presidente si è recato al cimitero di Oneglia, dove sono stati resi gli onori ai Caduti, è seguita la deposizione di una corona di alloro al Monumento in viale Matteotti.

Le manifestazioni si sono concluse con la cerimonia al cimitero di Porto Maurizio. “E’ doveroso onorare la memoria di quanti, spesso giovanissimi, – dichiara il presidente - hanno sacrificato la propria vita per difendere l’Italia e per affermare i valori della libertà e della democrazia non solo in Europa, ma anche in tanti paesi del mondo. A loro deve andare il nostro rispetto e la nostra riconoscenza”.