Imperia. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana questa mattina ha aperto i lavori del convegno “Casa famiglia Pollicino: un cammino condiviso lungo 20 anni” organizzato, nella biblioteca civica di Imperia, dall’associazione Progetto Famiglia per fare il punto sulle buone prassi attive in Italia sui progetti di affido.

“La Regione ha sempre avuto a cuore e ha sempre mostrato interesse – ha dichiarato il presidente – per ogni iniziativa a favore della piena affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Piana ha ricordato, a questo proposito, l’attività incessante del garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “che opera in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte nella tutela di minori. Per noi il Garante è un indispensabile strumento di stimolo e di controllo per rimuovere la cause di violazione e prevenirne il ripetersi; per il cittadino – ha aggiunto – è un punto di riferimento nel frastagliato panorama delle competenze che presiedono alla tutela dei giovani”.

Secondo il presidente “fare il punto delle buone pratiche maturate in venti anni di attività, con uno sguardo attento alle nuove idee e ai nuovi bisogni, è un approccio operativo e concreto, che va perseguito“.