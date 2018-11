Imperia. Nell’ambito della manifestazione “Aspettando il centenario” promosso dal Comune di Imperia, sabato 10 novembre alle 21 presso la Chiesa dei Frati Cappuccini in Piazza Roma, “Buon compleanno Imperia!”, concerto organizzato dal Coro Mongioje di Imperia.

Il Coro Mongioje condividerà la serata insieme al Choeur du Mercantour, realtà corale francese proveniente da Saint-Martin-Vesubie, diretto dal maestro Richard Augugliaro. Nato nel 1985 su iniziativa di Richard Augugliaro, i cori del Mercantour hanno successivamente ampliato la loro area di reclutamento ben oltre le valli Vésubie e Valdeblore.

Originariamente, era esclusivamente una formazione mista che si distingueva rapidamente per l’originalità e la varietà dei suoi ritmi di repertorio, rinascimento, classico, tradizionale o anche più contemporaneo (jazz, afro-latino , canzone contemporanea).

Il coro Mongioje di Imperia nasce nel lontano 1963 e prende il nome dall’omonimo monte (m.2630) delle Alpi Liguri. E’ un coro amatoriale a “voci virili”, fondato dal Maestro Emilio Lepre, a cui subentrò, dopo circa un anno, Guido Gorlero; dal 1977 è diretto da Elio Guglieri, che è anche l’elaboratore di buona parte dei canti del repertorio attuale.

Dal 2012 dirige il coro Ezio Vergoli. Seguendo l’evoluzione dei tempi, il Mongioje – negli ultimi anni – ha allargato il proprio repertorio spaziando dai mai tralasciati “canti di montagna”, emblema delle proprie origini, ai canti popolari italiani ed esteri, agli spirituals e gospels, alle cosiddette “canzoni d’autore” fino a qualche excursus nel jazz vocale.

Il coro vanta un’attività di oltre 900 concerti. Ha partecipato a numerose Rassegne Corali in Italia ed all’estero – quali il Festival Internazionale di Clusone (nel 1987 e nel 1992), il Meeting Internazionale di canto Corale di Danzica (Polonia), la Rassegna Internazionale di canto popolare di Tesserete (Svizzera), il Festival de Musique di Avignone (Francia), il Festival dei Cori di Terniz (Austria), Festival International de chant choral du Pays d’Orthe a Peyrehorade (Francia) – e a diversi concorsi corali di musica popolare. Da 30 anni organizza Rassegne corali sia in Imperia sia nell’ambito della provincia.

Dal 2001, con cadenza biennale, si tiene in primavera il festival “Ponente Canta”. Il coro, che in occasione del suo ventennale e trentennale ha inciso due raccolte di canti popolari, per il quarantennale ha realizzato una terza incisione che raccoglie canti natalizi da tutto il mondo, elaborati dal Direttore Artistico Elio Guglieri. Nel 2013, per i suoi cinquant’anni di attività, il coro ha inciso il disco “Mongioje Junction!” e, nel mese di settembre, ha realizzato un flashmob presso il centro commerciale “E. Leclerc” di Arma di Taggia.