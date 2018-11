Imperia. Il coro imperiese ConClaudia presente a Roma in Vaticano per il convegno internazionale delle corali insieme a 8000 coristi da tutto il mondo.

“Un’esperienza unica di comunione e fraternità – dicono i membri del coro – espressa attraverso la forza evangelizzattrice del canto e della musica“.

Oggi in sala Nervi le corali riceveranno la benedizione di papa Francesco durante l’udienza. Ieri pomeriggio il coro ConClaudia ha animato la Santa Messa in Santa Maria in Trastevere seguita da un concerto organizzato dalla comunità di Sant’Egidio a favore delle persone anziane della parrocchia.