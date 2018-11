Imperia, il cordoglio di Potere al Popolo per la scomparsa di Nicola Surico

Imperia. Potere al Popolo Provincia di Imperia esprime profondo cordoglio ai familiari del Compagno Nicola Surico, da sempre distintosi per il suo impegno politico e sindacale in difesa dei valori della nostra Costituzione. Il Compagno Surico nella sua lunga militanza si è battuto, da Comunista, per i valori dell’Antifascismo e della Democrazia ricevendo il plauso di ogni sincero cittadino democratico. Alla figlia Angela e ai familiari tutti il nostro sincero affetto e ringraziamento.