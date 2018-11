Imperia, il Comune avvia l’iter per la nascita di un nuovo impianto sportivo in zona San Lazzaro

Imperia. La Giunta Municipale di Imperia ha deliberato nei giorni scorsi l’acquisizione di un’area in zona San Lazzaro per attività sportive legate a basket e pallavolo. È stato dato mandato al dirigente del Settore Sport di presentare l’istanza di concessione demaniale marittima dell’area e di effettuare un’indagine di mercato per lo sviluppo del progetto. In particolare, verrà avviata una manifestazione d’interesse verso le società che fossero interessante a realizzare questa struttura nell’area.

“La zona di San Lazzaro, vista la presenza del nuovo palazzetto sport, della piscina, del bocciodromo e dei campi da tennis, è una vera cittadella dello sport”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Crediamo che la nascita di un impianto dedicato a basket e pallavolo potrebbe permettere a tante associazioni di svolgere al meglio la propria attività, visto che oggi si trovano a fare i conti con accavallamenti di richieste e altre difficoltà. Inoltre – conclude l’assessore – questa scelta potrebbe permetterci di valutare un’eventuale futura chiusura della Palestra Maggi per la creazione di un ampio parcheggio nella zona”.