Imperia, il ciclista dianese Niccolò Bonifazio partecipa alla “OliOliva Run”

Imperia. Questa mattina il ciclista dianese Niccolò Bonifazio ha partecipato alla corsa “10km OlioOlivaRun”.

“Oggi esperienza diversa ad olioliva running, solo 5 kilometri 18.15 il mio tempo, media 3.40. E’ circa da 1 mese che corro “regolarmente” per cercare di salire in bici nella miglior condizione possibile, molto utile per tenere sotto controllo il peso durante l’inverno, naturalmente bisogna andare per gradi. Una cosa che non posso farmi mancare e la sensazione di fatica dopo tanti giorni a “riposo” diventa un problema anche non fare niente!” – ha scritto il ciclista in un post che ha condiviso sul suo profilo Facebook insieme ad una foto che lo ritrae insieme al talentuoso corridore Denis Capillo.