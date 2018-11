Imperia, il chitarrista e compositore Marco Puglisi presenta la sua ultima fatica discografica

Imperia. Marco “Puglia” Puglisi è un chitarrista e compositore imperiese, classe ’94, autore di diverse produzioni discografiche indipendenti, sia in solo che a nome “A Morning Loss”, il 23 novembre presenterà la sua ultima “fatica” da Zà Records & Coffee, luogo perfetto per udito (musica) e palato (cocktail).

“E’ un disco nuovo e originale in tutti i sensi, per me. È nuovo perché è la prima volta che curo così professionalmente un’incisione, originale perché è nato come esercizio di scrittura tra le mura dell’Onda Studio, alla Foce, porto sicuro di possibile creatività.

E’ un disco tradizionalista, perché sono grande ascoltatore di tutta la musica ma mi piace essere fedele al rock d’autore inglese e americano, ma d’altra parte innovativo per me perché è la prima volta che collaboro con tante menti – e ascolto critiche e consigli – che tra l’altro ringrazio: il produttore Francesco Genduso, Marco Donatiello, tutta la crew della Cooperativa la Fenice che ha coordinato le operazioni.

E’ un disco in cui ho voluto rendere omaggio a Johnathan Richman, un cantautore statunitense, gli ho dedicato una ballata: è uno dei miei umani preferiti, uno che negli anni 70 ha avuto il merito di continuare a fare rock senza prendersi troppo sul serio e far tornare la voglia di pescare a piene mani dalle idee stralunate del pop. Suonerà naif, come disco, ma ho lavorato con impegno e maturità sulle mie otto tracce. Spero che si senta e spero che vi piaccia”.

Il sorriso di Richman vi aspetta sabato 24 novembre alle 20 da Za’ Records, rock e aperitivi in via Caboto a Porto Maurizio.