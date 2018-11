Imperia. Domenica 11 novembre, in quel di Cogoleto, si è svolto il raggruppamento FIR che ha visto scendere in campo buona parte del movimento ligure U.10-U.8-U.6.

Come disse J.P. Rives: “Ho messo la testa dove gli altri non osavano mettere nemmeno i piedi”, questo detto è

l’espressione di quello che è successo domenica, dopo le forti piogge scese, il campo “Calcagno” era come si suol dire

“pesante” e i piccoli Reds hanno faticato e non poco per rimanere in piedi, ma il divertimento non è mancato.

U.6, i Reds sono una realtà per i piccoli, che affrontano spesso compagini miste poiché non tutte le società hanno a

disposizione baby ruggers, ma i Reds hanno tecnici che invogliano e sanno far divertire e giocare i bambini e quindi via nel fango.

Col campetto in centro del terreno di gioco, occhi puntati e spesso apprensivi dei genitori la cui raccomandazione è “non ti sporcare” per questa volta disobbedire è d’obbligo, si gioca si vince o si perde,non importa la cosa più bella è alla fine saltare nelle pozzanghere di fango comunque coraggio non manca e i complimenti sono d’obbligo.

U.8, questo raggruppamento non è andato a genio alla compagine rossa di Imperia, avversari come Imperia, Sanremo, Tigullio, Cogoleto, Amatori Genova, seppur alla portata non hanno fatto brillare il gruppo dei Reds, poco importa, vittoria contro il Savona e individualità ritrovate. Tutti i piccoli U.8 vanno in meta ed alcuni anche più volte, è mancato il lavoro di squadra che si era visto nel raggruppamento precedente, ma poco importa, è stato bello vedere comunque la voglia di non arrendersi e di rimanere sul “pezzo” per poi cedere alla pesantezza del campo ed ad alcuni avversari che sfuggono più di quanto ci si aspetti a causa del fango. Si fa bottino dell’esperienza vissuta e avanti tutta.