Imperia. Anche quest’anno, gli allievi del SEI –CPT, salgono sul podio della competizione World Skills Exhibition, svoltasi a Genova durante l’evento Orientamenti. Ad ottenere la medaglia di bronzo, sono stati gli allievi del percorso IeFp per operatore edile di 2° anno.

Grande soddisfazione da parte dei ragazzi e dello staff dell’ente imperiese, che quest’anno festeggia 57 anni di attività, volta all’istruzione e alla formazione professionale. Il direttore dell’Area Formazione dell’Ente Imperiese, Francesco Castellaro, ha così commentato l’esito della competizione: “Anche per l’edizione 2018 del World Skills Exhibition, i nostri ragazzi hanno ottenuto un buon risultato, portando a casa la medaglia di bronzo. In queste occasioni emerge il grande lavoro che viene svolto dai docenti, dai tutor e dai coordinatori del SEI – CPT che si impegnano quotidianamente per infondere conoscenze e competenze ai nostri giovani allievi, non solo con la finalità di essere inseriti nel mondo del lavoro ma soprattutto per coadiuvarli nella loro crescita umana di futuri cittadini attivi”.