Imperia–Genova Calcio, mister Buttu: “Ci aspettavamo un risultato pieno”

Imperia. Classico del campionato d’Eccellenza, allo stadio “Nino Ciccione”, si affrontano Imperia – Genova Calcio per la nona giornata.

“Abbiamo avuto molte occasioni, peccato perché siamo anche in emergenza per via delle moltissime assenze. Nonostante tutto abbiamo fatto un piccolo passo indietro sotto il profilo del gioco. E’ stata una settimana veramente dura sia a livello personale che di squadra perché oltre i giovani assenti si è aggiunto anche Roda e Figone. Tanti giocatori non si sono potuti allenare questa settimana per via della febbre.

Ci aspettavamo un risultato pieno, con tutto il rispetto per la Genova Calcio che ci ha messo in difficoltà ha creato delle occasioni anche pericolose, noi anche abbiamo avuto sei o sette occasioni da rete, ci voleva qualcosa in più che spingesse la palla in rete” – afferma mister Buttu.