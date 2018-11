Imperia, Fratelli Carli: “Una lunga festa per l’arrivo dell’olio nuovo”

Imperia. È partita in questi giorni, per concludersi a inizio 2019, la nuova campagna olearia. Per festeggiare l’arrivo del primo olio prodotto, Fratelli Carli durante lo scorso weekend ha organizzato nei suoi Empori, in diverse città italiane, degustazioni guidate da esperti che hanno riscosso grande successo e interesse.

L’azienda continuerà ora a celebrare l’arrivo dell’olio nuovo, appena franto, “a casa”, ad Imperia, durante la manifestazione OlioOliva, in programma in città dal 9 all’11 novembre. Una lunga festa che per tre giorni renderà la città una vera e propria vetrina delle eccellenze agroalimentari, artigiane e florovivaistiche.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile degustare l’olio nuovo in sessioni organizzate gratuitamente all’interno del grande Emporio, in Via Garessio 11. Le degustazioni saranno guidate da assaggiatori professionisti e per i visitatori sarà possibile vivere un’esperienza di gusto davvero unica, con il più tipico degli oli dell’azienda, l’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Riviera Ligure Riviera dei Fiori, prodotto solo con olive taggiasche coltivate nel territorio che va da Ventimiglia ad Andora.

La degustazione consiste nell’assaggio attento ed è un vero e proprio viaggio esperienziale, all’insegna dei sapori che questo magico alimento porta con sé. I visitatori potranno attraversare le diverse fasi di degustazione: quella visiva, olfattiva e infine degustativa. Solo attraverso i propri sensi, stimolati nel modo giusto, si riusciranno a cogliere aromi, colori, sfumature.

Le degustazioni saranno gratis e aperte a tutti, senza nessuna limitazione di età, nei giorni di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 novembre. La visita al frantoio aziendale in funzione completerà poi l’esperienza gustativa. Sempre gratis per tutto il pubblico di OlioOliva sarà anche la visita al Museo dell’Olivo Carlo Carli, la più vasta raccolta presente in Italia di reperti, oggetti, attrezzi, volumi legati al mondo della pianta dell’olivo e dell’olio, dall’antichità ai giorni nostri.

Fratelli Carli è la storica azienda olearia ligure che dal 1911 vende per corrispondenza e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero. Da sempre attenta a progetti di sostenibilità, è stata la prima realtà produttiva in Italia dal 2014 ad essere riconosciuta come “Benefit Corporation”, tra le imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le risorse umane e su tutti gli stakeholder. Interamente controllata dalla famiglia fondatrice, oggi alla IV generazione, l’azienda offre oli di oliva, conserve alimentari della tradizione ligure e tipicità della gastronomia mediterranea. Conta oltre 300 dipendenti, 140 automezzi per le consegne, oltre 1 milione di Clienti nel mondo e 11 Empori in Italia (Imperia, Milano, Monza, Padova, Torino, Cuneo, Bologna, Como, Orio al Serio, Alessandria e Varese).

Maggiori informazioni su www.oliocarli.it.