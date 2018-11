4 novembre

Imperia celebra l’Unità nazionale e le forze armate fotogallery

Le commemorazioni si sono aperte in piazza della Vittoria per continuare in Municipio











Imperia. In concomitanza alla cerimonia di Roma, la città ha oggi festeggiato il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Le celebrazioni per ricordare la vittoria italiana nella Grande Guerra, di cui quest’anno ricorre il centenario, si sono aperte in piazza della Vittoria con uno schieramento interforze composto da militari dell’esercito italiano, della capitaneria di porto – guardia costiera, dell’arma dei carabinieri, dei forestali e della guardia di finanza, nonché da agenti della polizia di Stato e della polizia penitenziaria, che hanno reso gli onori militari. Schierati anche i gonfaloni della Provincia di Imperia, decorati di medaglia d’oro al valor militare, e del Comune di Imperia oltre i labari delle associazioni combattentistiche d’arma. di 8 Galleria fotografica Imperia, 4 novembre







Alla presenza di autorità civili e religiose, è così seguita la cerimonia dell’alzabandiera è l’esecuzione dell’Inno nazionale per rendere onore ai caduti di tutte le guerre. Orazione ufficiale commemorativa quindi in Municipio con interventi del sindaco Claudio Scajola e il prefetto Silvana Tizzano.