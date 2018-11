Imperia, cuccioli di cane gettati nella spazzatura. Salvati da un passante

Imperia. Li hanno chiusi in un sacchetto di plastica nero e gettati via, come fossero spazzatura. Nove cuccioli di cane sono stati trovati in via Siffredi, a Porto Maurizio, Regione Marte. I cagnolini sono appena nati, ma già hanno conosciuto quanto può essere crudele l’uomo.

Fortunatamente un passante li ha trovati e ha allertato i volontari del Canile La Cuccia, che li hanno recuperati. I cuccioli sarebbero altrimenti andati incontro ad una morte atroce.

Ora si sta cercando la loro madre, oppure un cane femmina che abbia partorito da poco e che possa allattarli.