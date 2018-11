Imperia. Una coppia di anziani, E.M., 78 anni, e la moglie F.L.C., è rimasta ferita nello schianto avvenuto sull’Autofiori, al chilometro 102, tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova, intorno alle 13, a causa dello scontro, per motivi in fase di accertamento, di un’auto Mercedes contro un tir.

Dopo l’impatto tra i due mezzi, durante il quale la monovolume è andata completamente distrutta, l’autoarticolato ha speronato anche un’altra vettura con a bordo una madre, rimasta leggermente ferita, e le due bambine, illese. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con un mezzo della Croce d’Oro di Imperia e un equipaggio della Croce Rossa. Presenti anche i i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell’A10.

Ad avere la peggio è stata la coppia di anziani: l’uomo ha riportato diverse escoriazioni, con sospette lesioni alla schiena, mentre la moglie ha diverse ferite a fronte e nuca. Entrambi viaggiavano a bordo della Mercedes e sono stati estricati dalle lamiere del veicolo.

Stando a una prima ricostruzione, non si esclude che il Mercedes sia uscito dalla piazzola di sosta senza accorgersi del camion che stava sopraggiungendo.