Imperia, CNA presenta il libro “Cucinare in barca con l’olio evo” di Roberto Pisani

Imperia. Oggi pomeriggio, venerdì 9 novembre, alle 18, in occasione di Olioliva ad Imperia, CNA Alimentare presenta presso l’Area Laboratori di Calata Cuneo il libro “Cucinare in barca con l’olio evo” di Roberto Pisani.

Accompagnati dal giornalista Claudio Porchia e con il prezioso apporto di Frantoio Sant’Agata, che da oltre 100 anni seleziona oli di oliva ed extravergini di alta qualità, verrà presentato il nuovo libro di Roberto Pisani appena pubblicato, dedicato a chi non vuole rinunciare ai piaceri della buona tavola durante la navigazione.

Il manuale di Roberto Pisani aiuta i gourmet, che amano il mare, a scoprire la “cucina dei naviganti” senza rinunciare alle gioie del palato. Da come organizzare la cambusa a quali pentole usare, dalla selezione degli alimenti più sani all’abbinamento con i vini più adatti alla navigazione, dalla scelta dei metodi di cottura ai condimenti più leggeri e con un piccolo ricettario finale. In questa pubblicazione si trovano le regole base della cucina in barca simpaticamente illustrate dal cartoonist Tiziano Riverso. Cucinare in barca non è facile, è diverso dalla cucina di casa, ma, con pochi accorgimenti ed anche senza essere chef, è possibile non rinunciare ai piaceri della tavola nel pozzetto della vostra barca, abbinando al fascino della vela quello della cucina,

Il libro è disponibile nelle librerie e può essere acquistato anche online sul sito www.edizionizem.com.

Vi aspettiamo dunque venerdì 9 novembre alle 18 presso l’Area Laboratori di Calata Cuneo a Imperia con un incontro ricco di gusto, in cui si parlerà del libro ma dove si potranno assaggiare anche alcune ricette proposte da Pisani, suggerimenti in cui si uniranno praticità e fantasia, indispensabili per cucinare in barca.