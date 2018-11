Imperia. Si conclude l’esperienza CNA ad Olioliva, all’interno di uno spazio vetrina ricco di colori, profumi e sapori del nostro territorio. CNA ha partecipato infatti ad Imperia con un ampio spazio espositivo in Calata Cuneo

allestito con il prezioso supporto di numerose imprese associate: un ambiente esperienziale e fruibile dai visitatori, progettato e realizzato esclusivamente con il contributo degli artigiani, che si sono prestati con entusiasmo a partecipare operativamente agli allestimenti.

“Ricco anche quest’anno il calendario degli eventi CNA”, afferma il presidente provinciale CNA, Michele

Breccione, “Si sono avvicendati momenti di spettacolo, laboratori di grande tradizione enogastronomica, momenti di cultura alternati alle più svariate tecniche di lavorazione artigiana, il cui successo ed interesse è stato accompagnato da una vivace partecipazione di pubblico, sempre curioso ed attento”.

Ultimo appuntamento in programma nell’area laboratori di Calata Cuneo “Il gelato artigianale fresco tra

provocazione, gastronomia e salute” a cura del Maestro Alessandro Racca e CNA Alimentare. Direttamente dal seguitissimo programma Rai i “Soliti ignoti” al palco di Olioliva 2018 Alessandro Racca ha incuriosito con due proposte che sicuramente hanno lasciato il segno: dapprima dal mare con una deliziosa provocazione, il gelato alle acciughe e olio Evo nuovo, carote e topinambur km 0, emulsione di olio Evo e prezzemolo, accompagnato da pane integrale a lievito madre per poi riportarci a terra con una classica, che poi così classica non è, crema alla vaniglia in cui le uova e la panna erano sostituite dal nettare dorato delle nostre valli e per finire dorato con una vera foglia d’oro, a sottolineare il prezioso raccolto di questa annata.

Racca rappresenta un’eccellenza nel mondo del gelato e come tale tiene corsi di formazione in Italia ed all’estero e collabora con importanti partner per lo sviluppo di nuove tecnologie legate al gelato. Rinomato professionista, è nato e cresciuto nella pasticceria di famiglia e si è specializzato nella consulenza professionale e docenza rivolta alla produzione di paste lievitate a lievitazione naturale, pasticceria mignon, cioccolateria tecnica e pratica, produzione di gelati e semifreddi. Alessandro da sempre raccoglie stimoli diversi di gusto ed osa accostamenti inconsueti insieme con grande sapienza nella realizzazione delle sue idee innovative: competenza, ed una attentissima scelta delle materie prime, sempre vicine al territorio, sanno regalare momenti di alta professionalità.

“Sostenere le nostre aziende”, continua il presidente provinciale CNA, Michele Breccione, “significa rappresentare le eccellenze, gli artigiani che in ricette, piatti e prodotti di eccellenza formano l’identità del ponente ligure, promuovere il rispetto della cura delle materie prime e delle modalità di produzione, che sono simboli della nostra identità”.

“Da parte di tutta l’Associazione” – conclude Breccione - “un sentito ringraziamento a tutti gli imprenditori che ci

hanno aiutato a realizzare il nostro progetto, il cui contributo è stato fondamentale per l’organizzazione

dell’iniziativa, nei momenti di intrattenimento e degustazione e per l’allestimento dello stand”.