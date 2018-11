Imperia, auto contro tir sulla A10. Due feriti

Imperia. E’ di due feriti, sembrerebbe non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto, poco dopo le 13, sulla carreggiata dell’A10 tra i caselli di Imperia Est e San Bartolomeo al Mare in direzione Genova. L’incidente ha visto coinvolti due mezzi: un’automobile e un tir, che si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento.

A causa dell’incidente si sono formati circa due i chilometri di coda. Presenti sul posto il 118, con i vigili del fuoco, personale dell’A10, polizia stradale, Croce Rossa e Croce d’Oro di Imperia.