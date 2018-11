Imperia, attivato uno sportello emergenza per le imprese che hanno subito danni

Imperia. In attesa della dichiarazione dello stato di emergenza, già richiesta dal presidente regionale Marco Benedetti, la Confesercenti Provinciale di Imperia comunica di avere già attivato uno sportello emergenza al fine di supportare le imprese nella compilazione della modulistica della segnalazione danni, per raccogliere le segnalazioni di specifiche problematiche da comunicare agli enti competenti, per informare sulle misure di sostegno che verranno messe a disposizione.

“Come Confesercenti, negli uffici di Imperia – afferma Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti Imperia – forniremo assistenza con il nostro personale a disposizione e dando sino da ora massima disponibilità a collaborare con tutte le amministrazioni comunali.

Ricordiamo che i moduli AE per la segnalazione danni delle imprese sono già disponibili insieme a un breve vademecum per la compilazione nei nostri uffici“, conclude.