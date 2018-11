Imperia, alla Cascione va in scena Italia-Francia

Imperia. Pallanuoto di alto livello questa sera nella piscina imperiese. Il Settebello torna per una gara ufficiale a Imperia dopo dodici anni di assenza.

Alle 20, la nazionale italiana affronterà alla piscina Felice Cascione la Francia nel secondo impegno in Europa Cup, competizione che mette a disposizione quattro pass per le finale di World League la cui vincitrice si qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Rai Sport Hd.