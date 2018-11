Imperia, albero pericolante minaccia sicurezza di alcune case: intervento dei vigili del fuoco

Imperia. Dalle prime ore dell’alba i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Diano Calderina per un albero pericolante.

La pianta ad alto fusto si è distaccata dal terreno durante la notte e minaccia alcune abitazioni.

Le squadre del 115 sono sul posto per mettere in sicurezza la zona e procedere al taglio dell’arbusto.