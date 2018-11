Imperia, al via stasera le celebrazioni per il santo patrono

Imperia. Si aprono strasera le celebrazioni religiose per il santo patrono di Imperia, San Leonardo da Porto Maurizio: alle ore 21 solenne Via Crucis intervicariale per le vie del Parasio.

Ogni stazione sarà letta da un rappresentante delle parrocchie cittadine.

Il frate francescano proclamato santo da papa Pio IX nel 1867 è considerato, infatti, l’ideatore e il propagatore della pratica della Via Crucis.