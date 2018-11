Sanremo. Pittori che suonano e musicisti che dipingono per una mostra da ascoltare con gli occhi. Vernissage di gran classe in questo pomeriggio di 1° novembre al Teatro Ariston, dove, sulle note del violino di Davide Laura, è stata inaugurata una collettiva dedicata al binomio arte-musica.

Organizzata dalla neonata Arte Ariston Gallery diretta da Anita Lodola, l’esposizione porta il titolo “Note d’arte” e proporrà fino a sabato 17 novembre le opere grafiche originali di artisti contemporanei e non. Marco Lodola, Giovanna Fra, Andy Fluon, Ivan Cattaneo, Alfredo Rapetti Mogol, Dario Fo e Carlo Marrale i protagonisti del percorso espositivo, alcuni dei quali hanno anche preso parte all’evento.

Fra gli altri era presente Fluon che ha consegnato il famoso grammofono dai colori fluorescenti in legno e ottone dal valore di 4.000 euro. “È sempre un grande piacere tornare in questo Teatro – ha detto il fondatore dei Bluevertigo, oggi artista affermato -. Un’amicizia che si consolida nel tempo“.

In occasione del vernissage, come già accaduto nel febbraio di dieci anni fa, l’esterno dell’Ariston è stato illuminato dall’installazione “Il volto degli Altri” di Lodola che ne ha acceso la facciata con il suo universo immateriale fatto di contorni, luci, cavi e ancora materie plastiche e scheletri a led. L’installazione accompagnerà l’attività del Teatro e i suoi spettatori per tutte le feste natalizie, fino al prossimo Festival di Sanremo.