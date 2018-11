Sanremo. Ci sarà anche il vicecampione del mondo individuale di corsa in montagna Gabriele Abate tra i partecipanti alla seconda edizione della maratona di Sanremo in programma il 9 dicembre. Una presenza d’eccezione che darà un tocco internazionale all’evento.

In carriera l’atleta piemontese, con 17 presenze nella nazionale maggiore, vanta infatti importanti risultati tra cui:

– vice campione del Mondo individuale 2005 di corsa in Montagna a Wellington (New Zeland) e quinto nel 2012.

– vice campione europeo 2011 di corsa in montagna a Bursa (Turchia), quarto nel 2012 e quinto nel 2010.

– titoli mondiali a squadre 2004, 2005, 2007, 2008 e 2011.

– medaglia d’argento a squadre 2006 , 2009, 2012 e 2013.

– medaglia di bronzo 2010.

– titoli europei a squadre 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 e 2012.

– vice campione italiano 2006, 2007 e 2012.

– campione italiano lunghe distanze 2010, 2011 e 2012.

Sulla maratona vanta un personale di 2h20’34” realizzato a Milano nel 2008. Sulla mezza maratona 1h06’19” a Padenghe sul Garda (BS) nel 2011. Intanto anche quest’anno, dopo il successo della passata edizione, la Sanremo

Marathon ha lanciato un concorso social che permetterà ai partecipanti di vincere un pettorale della Run for the Whales 2019. La proclamazione dei vincitori avverrà proprio in occasione della maratona di Sanremo del 9 dicembre.

“Mandateci, con un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, un vostro selfie e completate la frase ‘Quando corro…’ raccontandoci le sensazioni e le emozioni che provate mentre praticate questa bellissima attività sportiva – dicono dalla Sanremo Marathon – Tutto il materiale sarà pubblicato ed i cinque post che riceveranno più “mi piace”, entro le 21 del 7 dicembre, vinceranno un pettorale della Run for the Whales (a scelta tra mezza maratona o 10 Km) che si correrà a Sanremo nel 2019 !”.

L’organizzazione ha anche confermato l’evento con il mito dell’ultramaratona Marco Olmo che la sera prima della gara (sabato 8 Dicembre) incontrerà i partecipanti alle 18 presso una sala del Casinò di Sanremo, e presenterà nell’occasione il suo ultimo libro sulla corsa nel deserto “Correre nel grande vuoto”. Le iscrizioni alle tre gare del 9 dicembre (maratona, 10 Km e Family Run) proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.