Taggia. Nella mattinata di venerdì 9 novembre nel Conad Ipermercato di Arma di Taggia per il lancio della sua nuova linea di pasticceria di altissimo livello sarà presente il Maestro Pasticciere “Andreas Acherer”.

Andreas Acherer, nato a Brunico nel 1979, dopo aver studiato da Pasticciere a Vienna e collezionato esperienze in giro per l’Europa ritorna in Alto Adige e apre la sua Pasticceria nel cuore di Brunico. Da li una storia ricca di successi con l’ammissione nella più prestigiosa associazione internazionale di Alta Pasticceria “Relais Desserts” di cui fa parte una ristretta élite di 5 Italiani, le “Tre Torte” della guida Gambero Rosso dal 2015, è anche l’unico italiano nella prestigiosa associazione di cioccolatai svizzeri “Chaîne Confiseur”

Andreas Acherer è uno dei più validi esponenti della pasticceria italiana e i suoi prodotti rappresentano una delle più moderne espressioni dell’arte dolce: con prelibatezze dal gusto contemporaneo, sapori puliti e delicati, più leggeri rispetto alla tradizionale pasticceria di stile austriaco.

I suoi prodotti vogliono risvegliare delle sensazioni uniche attraverso il completamento dei sensi e delle sensazioni: il gusto, i profumi, l’estetica ed il colpo d’occhio. L’impiego delle migliori materie prime garantisce ai suoi prodotti la loro preziosa unicità qualitativa: vengono usate unicamente uova prodotte “a terra”, burro di pura panna, guarnizioni pregiate, frutta delle migliori produzioni, vaniglia naturale, ecc.

La produzione di specialità assolutamente originali, ai più alti livelli qualitativi, è parte integrante della filosofia di Acherer ed è il marchio che lo distingue. “Cuoricino di lampone”, “Passione pistacchio”, “Fleur de sel”, “Foresta nera”, “Tris al cioccolato”, per non parlare degli imperdibili “Macarons” sono alcuni dei dessert ideati e prodotti da Acherer che saranno disponibili anche a Taggia.