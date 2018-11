Sanremo. Martedì 13 il Lions Club Sanremo Matutia ha organizzato un incontro per i soci, famigliari ed amici che hanno ascoltato un’interessante relazione dell’O.D, Enzo Palmero socio del club nonchè presidente della CRI, che ha intrattenuto i partecipanti raccontando le dinamiche del Service Nazionale Lions e presentando il Barattolo d’emergenza, approvato al Congresso di Bari il 26 maggio scorso.

L’incontro si è svolto all’hotel Bel Soggiorno e ha richiamato una grande quantità di soci che hanno condiviso con il relatore l’utilità di questo Service di cui quest’anno Palmero si occupa attivamente. La cerimoniera del club Giovanna Fogliarini ha aperto la serata salutando i presenti e ha invitato il presidente a dare il via ai lavori. Danilo Papa ha ringraziato tutti in particolare i soci del club Sanremo Host presenti tra i quali il presidente Enzo Benza ed ha invitato Enzo Palmero ad illustrare il tema in questione.

Ma cosa è il Barattolo d’emergenza?

Come dice la parola è un piccolo barattolo che contiene una scheda illustrativa con le comunicazioni più importanti per i primi soccorritori e per il personale medico a cui viene consegnato. La scheda contiene note sulla patologia del paziente soccorso, il nome dei farmaci da lui assunti eventuali allergie. L’Officer Enzo Palmero, che si è avvalso di slides, ha spiegato che dovrà essere posizionato sulla porta del frigo dell’assistito luogo solitamente ben visibile, in quanto le persone ritrovate sole spesso non sono in grado di riferire su se stesse.

Il costo è limitato e sarà sostenuto dai clubs lions coinvolti che organizzano la campagna di informazione e la distribuzione dei barattoli col valido supporto dei medici di base che collaborano alla gestione del materiale per i loro pazienti ed alla compilazione delle informazioni mediche presenti nella scheda. Enzo Palmero prosegue la sua relazione sottolineando l’utilità del club lion, che opera sul territorio, a lavorare in sinergia con enti quali la croce rossa, le amministrazioni comunali, il pronto soccorso il 118 e le associazioni di volontariato creando così una rete di servizio efficace.

Ogni club potrà acquistare un certo quantitativo di barattoli che distribuirà ai medici di base e onde raggiungere più persone sole ed anziane, si pensa di contattare anche le cooperative che fanno Assistenza domiciliare. Tale iniziativa ha incontrato l’approvazione di tutti i soci che si sentono impegnati a sostenerla e, in tempi ravvicinati, partirà l’operatività che contraddistingue il mondo lions sempre pronto a prestare servizio soccorrendo chi ha più bisogno di aiuto. Il presidente Danilo Papa ringrazia il socio Palmero per la brillante relazione e augura a nome di tutti i soci, che tale service dia inizialmente protezione alle fasce più deboli della cittadinanza.