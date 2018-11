Il Gruppo dei 100 risponde a Sanremo al Centro. “Questa è la dimostrazione che non accettano le critiche”

Sanremo. “Rispondiamo con la massima serenità ai toni arroganti e aggressivi del gruppo consiliare di Sanremo al Centro, la cui replica alle affermazioni di Sergio Tommasini ha suscitato, come al solito, una reazione spropositata e fuori dalle righe. Da come si evince dalla loro risposta – sottolinea il Gruppo dei 100 – non hanno compreso il senso delle parole di Sergio Tommasini: i “reati” erano ovviamente di carattere politico e le loro parole sono la dimostrazione che non accettano le critiche e prendono tutto sul personale”.

“Inoltre – prosegue il Gruppo dei 100 – gli attacchi personali sono sempre il sintomo di insicurezza amministrativa e preoccupazione”. “Di vergognoso – concludono i 100 - c’è solo la gestione della città da parte di questa amministrazione. Le urne non sono poi così lontane e i sanremesi potranno esprimere il loro giudizio in merito. Infine per quanto riguarda la presunta “solitudine politica” di Tommasini, viene spontanea una battuta: meglio soli che male accompagnati”.