Il Don Bosco Vallecrosia Intermelia sconfigge il Borghetto e sale in vetta alla classifica

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intermelia è sceso ieri in campo contro il Borghetto 1968. I biancorossi hanno dato il meglio di sé sconfiggendo in casa gli avversari per 4 a 1.

La partita era valida per la sesta giornata del Girone A del Campionato di Prima Categoria. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si trova così in cima alla classifica con 12 punti.

DON BOSCO VALLECROSIA INTEMELIA-BORGHETTO 4-1

Reti: 24’Balbi (B) 35′ 90’Caccamo, 45’Casellato (D)

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Cedeno, Meo, Cane, Giglio, Bianco, Casellato, Gallo, Grandi, Caccamo, Marafioti, S. Fiore. A disposizione (Sgrò, Arena, V. Tabacchiera, Ottaiano, Cianci, S. Tabacchiera, Condrò, Bussana). Allenatore: Medori

Borghetto: Cattaneo, Santelia, Simonetti, Cauteruccio, Sabia, Gasco, Leocadia, Desiato, Artiano, Balbi, Fruzzetti. A disposizione (Sabia, Simonassi, Parodo, Mantero, Vigliercio, Monleone, Vallone, Gervasoni, Bova). Allenatore: Carle