Il cordoglio dell’amministrazione di Isolabona per la morte di Giuseppe De Leo

Ventimiglia. “A nome mio e dell’amministrazione comunale di Isolabona, porgo sentite condoglianze al presidente del consiglio comunale di Ventimiglia Domenico De Leo per la morte del figlio Giuseppe”. A dichiararlo è il collega Lorenzo Cortelli, presidente del consiglio comunale di Isolabona nonché ex compagno di scuola del giovane Giuseppe.

L’amministratore comunale ha voluto esprimere così la propria vicinanza, istituzionale e personale, alla famiglia di Giuseppe De Leo, morto a 24 anni in un tragico incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza in Croazia.