Il Comitato Provinciale Pgs di Imperia alla giornata di formazione a Genova

Imperia. Il consiglio direttivo del Comitato Provinciale Pgs di Imperia ha partecipato al completo alla giornata di formazione a Genova, sabato 17 novembre, presso la sede del Comitato Regionale PGS a Genova.

La giornata era rivolta ai comitati territoriali e ai rappresentanti delle associazioni affiliate pgs della Liguria e ha affrontato varie tematiche, dall’organizzazione di eventi sportivi, alla divulgazione degli stessi sui mezzi di informazione, agli aspetti prettamente fiscali della gestione delle associazioni. Sono intervenute personalità specializzate nei singoli settori, rispondendo in modo preciso e puntuale alle domande dei convenuti.

Il Comitato di Imperia ha in cantiere l’organizzazione di due manifestazioni a Vallecrosia ed ha concordato di organizzare, probabilmente per sabato 8 dicembre, un momento formativo rivolto alle Società della Provincia, per affrontare in modo pratico e diretto le problematiche e gli adempimenti legati alle procedure di tesseramento online e all’inserimento dei dati nel registro Coni.

La segretaria regionale Federica Crescenzo ha dato la sua disponibilità a svolgere funzioni di formatrice, affiancata dal presidente regionale Claudio Alvisi. La giornata di Genova è stata un momento di confronto costruttivo, oltre che di incontro tra le realtà diffuse sul territorio.

(Nella foto i componenti del Comitato Provinciale di Imperia P.G.S.)