Il capitano Max Taddei “MAn of the Match” di Sanremese – Borgaro

Sanremo. La rete vittoria al 90’ contro il Borgaro Nobis è valsa il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” al capitano biancoazzurro Max Taddei, votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa.



“Grazie ai tifosi, specie quelli della gradinata, che ci stanno dando una grossa mano, è giusto festeggiare con loro – ha dichiarato Taddei al termine della gara – il portiere ha sbagliato il rinvio, ho fatto uno stop non perfetto, mi si è alzata la palla e ci ho provato. Quest’anno ho già fatto tre gol, è importante per me ma conta di più il risultato della Sanremese. Di certo fare gol al 90’ è una grande gioia. Noi ci crediamo sempre fino all’ultimo. Complimenti anche gli avversari, ho visto dei ragazzi piangere a fine partita e non meritano la classifica che hanno”.