Il Black Friday a Sanremo dura tutto il weekend e coinvolge anche alberghi, ristoranti e immobiliari

Sanremo. Non solo online, su colossi come Amazon. Il Black Friday è sbarcato anche nei negozi del centro sanremese con iniziative promozionali che protrarranno la giornata canonica degli «sconti pazzi», 23 novembre, per tutto il fine settimana.

Dalla rinnovata sinergia fra la rete di imprese Sanremo On e Confcommercio Sanremo, il «venerdì nero», che da mezzo secolo segna l’inizio degli acquisti natalizi in America, nella Città dei Fiori è diventato occasione per creare un grande evento che interesserà l’intera filiera commerciale: dai negozianti agli albergatori.

Fino a domenica, infatti, a proporre sconti (che arriveranno addirittura al 50%) non saranno solo attività del settore del tessile e delle calzature. Le due associazioni di categoria hanno coinvolto pure ristoranti e strutture ricettive con pacchetti e offerte che si auspica possano vivacizzare un periodo di bassa stagione quale è quello di novembre. Il «venerdì nero» di Sanremo toccherà inoltre diverse agenzie immobiliari che applicheranno sconti sulle loro provvigioni.

Dunque, fare economia e turismo sarà il motto di questa tre giorni, che, come spiega il presidente di Sanremo On, Roberto Berio, «speriamo abbia ricadute positive su tutta la città, incidendo favorevolmente sul fatturato dei nostri associati, dopo il calo generale dei mesi di settembre e ottobre, dovuto, fra le altre ragioni, all’assenza del turismo del nord Europa. Il Black Friday è diventato un fenomeno di massa in tutto il mondo e una città come Sanremo non può permettersi di non stare al passo con i tempi. Auspichiamo che l’idea di dedicare all’iniziativa un weekend lungo funzioni, aprendo positivamente il periodo natalizio su cui puntiamo molto e che quest’anno, oltre ai classici eventi, vedrà anche il Festival dei Giovani».

Parole condivise dal presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare, che aggiunge: «Il Black Friday è un evento di portata mondiale, per Sanremo importante sia dal punto di vista economico che turistico. Insieme a Sanremo On abbiamo proposto ai nostri associati di appoggiare l’iniziativa e hanno aderito in molti, anche alberghi, ristoranti e agenzie immobiliari. Ovviamente il “venerdì nero” non interesserà le attività commerciali a basso costo, come i bar, perché è difficile fare una scontistica del 20% su un caffè o una bevuta».