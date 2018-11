“Il bambino che eri: come esprimere il tuo potenziale”, workshop gratuito ad Arma di Taggia

Taggia. Il 16 novembre, alle 20.30, ad Arma di Taggia si terrà un workshop gratuito: “Il bambino che eri: come esprimere il tuo potenziale”.

Organizzato dalla Scuola Internazionale Aido, prestigioso centro italiano di formazione professionale e crescita evolutiva con riconoscimento Sicool e Csen Liguria. Aido Chihararmonia è una realtà presente nel nostro territorio con esperienza pluri decennale nel settore psicosintetico e del Ben-Essere.

Conosci il bambino che eri? Lo sai che quel bambino condiziona ancora oggi le tue relazioni e lo sviluppo del tuo potenziale? Questa conferenza/corso offrirà una serie di risorse, esercizi per dare l’opportunità di guarire le ferite interiori, costruire una vita relazionale ricca e piena, creativa, per migliorare i rapporti famigliari e sociali.

“Per te che vuoi comprendere meglio le tue emozioni utilizzando una serie di strategie creative e originali! Un viaggio verso un livello superiore della tua vita e della tua realizzazione! Questo è il primo di una serie di incontri gratuiti che abbiamo in programmazione per dare l’opportunità alla popolazione di accedere ad un percorso di crescita personale e ben-essere.

La nostra scuola vanta numerosi riconoscimenti nel campo della formazione ed educazione come l’accreditamento come scuola regionale Csen nel settore olistico-sportivo e scuola certificata e riconosciuta AIPO (Sicool) molteplici le collaborazioni con gli enti pubblici e privati a livello italiano. Da sempre siamo attivi nel campo sociale per promuovere una nuova coscienza rivolta a una maggiore armonia e ben-essere” – dicono gli organizzatori.