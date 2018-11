Imperia, mano tesa dei giostrai al Comune: “Si alla nuova location, ma iniziative promozionali”

Imperia. Aprirà i battenti il 1° dicembre e proseguirà fino al 17 febbraio 2019: il Luna park invernale quest’anno, dopo il riuscito esperimento estivo, si svolgerà in calata Anselmi.

La decisione era stata presa da Palazzo civico prima della mareggiata che ha reso quasi impraticabile la location originaria, spianata Borgo Peri: lo scopo dell’amministrazione liberare aree parcheggio per lo shopping sotto ai portici di via Bonfante.

Imperia perde la ruota panoramica ma si lavora per far arrivare il “Buster” super-attrazione che supera i 20 metri di altezza, una delle poche in Italia.

“Ce ne sono in tutto 5- spiega il direttore del Luna park Aldo Fiori – quella che dovrebbe arrivare a Imperia è in fase di costruzione, speriamo ce la faccia ad arrivare in tempo. Dimostreremo che chi non ci ha creduto aveva torto“.

Le attrazioni che hanno confermato la loro presenza sono 24, con gli immancabili autoscontri, tagadà. toboga e altre per i più piccini.

” Il 23 dicembre -aggiunge Fiori – in concomitanza con l’inizio delle vacanze di Natale si svolgerà la consueta giornata per gli alunni delle scuole che quest’anno usufruiranno di biglietti gratuiti a seconda dell’età, dai bambini delle scuole materne fino agli adolescenti dei licei. Poi sarà la volta dei ragazzi diversamente abili, un bel momento di divertimento e condivisione. Per questi appuntamenti è fondamentale la collaborazione col Comune che prosegue da diversi anni“.

I giostrai, però, quest’anno non collaboreranno più ad allestire le luminarie in via Belgrano e via Des Geneys a Oneglia non essendo più presenti, ma nemmeno alla Marina di Porto.

“Non è un momento facile per l’industria del divertimento – conclude Fiori - siamo comunque disponibili a collaborare col Civ per illuminare ad esempio l’ingresso come già è stato fatto la scorsa estate“.