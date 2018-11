I ringraziamenti della Croce Azzurra Vallecrosia per aver vinto il premio dell’ACEB

Vallecrosia. La Croce Azzurra commenta così la vittoria del premio dell’Aceb: “Abbiamo appreso questa mattina con enorme piacere che la nostra associazione è stata selezionata assieme alla Protezione Civile di Camporosso quale vincitrice del bando ACEB 2018.

Il progetto che l’associazione culturale eventi benefici di Camporosso ha deliberato di voler sponsorizzare, riguarda l’acquisto di un’ambulanza attrezzata per la rianimazione che sarà impiegata per le emergenze sull’estremo ponente ligure.

“Il nostro ambizioso progetto proseguirà fino ai primi mesi del 2019, durante i quali attraverso la distribuzione dei nuovi calendari, raccolte fondi, eventi e donazioni cercheremo di raggiungere la cifra necessaria per l’allestimento del nuovo mezzo di soccorso; in questo caso il contributo di ACEB è per noi un grande aiuto nonchè sinonimo di collaborazione tra enti del terzo settore” commenta Matteo Amato, direttore della Misericordia Vallecrosina.

Il presidente Pietro Deaddis, il direttore e tutti gli organi di amministrazione a nome della Croce Azzurra vogliono pertanto esprimere un caloroso ringraziamento a Stefano Urso e tutto il suo staff per la preferenza accordataci”.