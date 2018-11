Ventimiglia. La compagnia dei carabinieri della città di confine, al comando del capitano Francesco Giangreco, ha celebrato oggi con una messa al santuario di San Secondo la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma.

La cerimonia, officiata dal parroco don Marco Castagna, ha visto la presenza di molti militari in servizio e in congedo e del presidente del consiglio Mimmo De Leo, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, oltre che di semplici cittadini.

Un omaggio all’Arma e ai carabinieri lo ha donato Nico Martinetto, che ha realizzato una composizione di rose blu e rosse, colori che contraddistinguono la Benemerita.

La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come celeste patrona dei carabinieri, è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la patria, è caratteristica dell’Arma dei carabinieri che ha per motto “Nei secoli fedele”.

Maria “Virgo Fidelis” fu proclamata patrona dei carabinieri l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII, che fissò la celebrazione della festa il 21 novembre, poiché in tale giorno ricorre la presentazione della Beata Vergine Maria al tempio. La data è particolarmente significativa anche per l’Arma in quanto anniversario dell’epica battaglia di Culqualber (Africa Orientale, 1941), che valse l’attribuzione all’Arma della seconda medaglia d’oro al valor militare in quanto il I Gruppo Carabinieri Mobilitato, prima del pressoché totale annientamento “per tre mesi affrontava (…) preponderanti agguerrite forze (…) contribuendo decisamente alla vigorosa resistenza dell’intero caposaldo per (…)segnare, per ultima volta in terra d’Africa, la vittoria delle nostre armi”.