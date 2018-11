Ventimiglia. Ha aperto a Latte Beautiful Nails, il secondo salone di bellezza di Loredana Varone, nota estetista della zona conosciuta soprattutto a Bordighera dove è già titolare del centro estetico Sentiero del Benessere.

Il punto forte? Le unghie. Loredana, come ricorda il nome del negozio che significa unghie bellissime tradotto in italiano, ha deciso di puntare su manicure e ricostruzione unghie con gel e semipermanente. Il negozio, infatti, dispone di quattro postazioni dove tre estetiste più Loredana, si prenderanno cura delle mani delle clienti. Il centro, che Loredana gestisce insieme al marito, dispone anche di una cabina per cerette e massaggi e di una poltrona per pedicure.

Con ben 14 anni d’esperienza, un negozio nuovo di zecca con apparecchiature all’avanguardia e prezzi competitivi, Loredana e le sue ragazze vi aspettano il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 19 e dal martedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.

Corso Nizza 94, Latte (Ventimiglia)

Orari:

Lunedì dalle 15 alle 19

Dal martedì al sabato dalle 9 alle 19 (orario continuato)

Numero di telefono: 0184997081