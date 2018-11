Imperia. Tanti gli studenti imperiesi che hanno partecipato al Salone dell’Orientamento di Imperia che si è tenuto dal 13 al 15 novembre. Tre giorni in cui i ragazzi hanno potuto scoprire il mondo dell’università, tra test, stand ed eventi.

Questo evento è una grande opportunità per i prossimi maturandi per capire meglio quale indirizzo di studi è più adatto ai loro interessi. Qui è infatti possibile avere una panoramica più ampia delle offerte formative e anche scoprire percorsi di studi sconosciuti.

Quest’anno il Salone è arrivato alla 23esima edizione, considerato ormai la più importante sede di orientamento del nord-ovest e nelle prime posizioni a livello nazionale. Hanno trovato spazio stand espositivi di ogni scuola di ordine e grado, della formazione professionale, delle Università, uniti a incontri più specifici e individuali. Era inoltre possibile eseguire dei test in una zona apposita per capire meglio la propria propensione nel percorso di studi.

A queste giornate hanno partecipato anche gli studenti delle classi quarte e quinte del Polo Tecnologico d’Imperia, di cui abbiamo incontrato le professoresse Velia Perri e Sonia Afflissio, che domani, domenica 25 novembre, saranno a Pieve di Teco per presentare insieme agli alunni e all’Ipssc “U. Calvi” e all’Itis “G. Galilei” i nuovi progetti dell’istituto.

“Abbiamo introdotto la figura professionale del web manager – ha sottolineato Perri ai nostri microfoni –, incentrata sul marketing e sulla comunicazione digitale legate al territorio e alle piccole aziende. Questa figura aiuterà ad ampliare il raggio di azione delle imprese attraverso il web, l’e-commerce e la pubblicità on line. Non sono presenti molte scuole superiori sul territorio nazionale che preparano a questa professione, mentre all’Università sono già presenti dei master”.

“I ragazzi degli istituti Itis e Nautico hanno presentato il loro progetto di alternanza scuola-lavoro, il Rov - ha aggiunto Affisio -. E’ un dispositivo filo guidato che permette lo studio del fondale marino, raggiungendo i 100m di profondità (che con le dovute modifiche potrebbe arrivare a 300m), trasportare 10kg di carico e andare alla velocità di 1m/s. E’ stato il vincitore del premo ‘Scuola digitale’ in fase regionale, e speriamo di avere altrettanta fortuna a livello nazionale. Il premio permetterebbe di finanziare i futuri sviluppi del Rov: il potenziamento nelle analisi chimiche, come il rilevamento dell’ossigeno disciolto nell’acqua e del pH, e la dotazione di pinze, in modo da prelevare campioni dal fondale. E’ presente anche un’applicazione del Rov, che tramite la scansione di codici con il telefono visualizza i link che fanno accedere al video YouTube, alla ‘KissRov’ challenge, al blog e allo spot pubblicitario che ha permesso di raccogliere i fondi per la produzione del dispositivo”.

(Foto e video Marco Salutari)