“Giraparasio per il CIV”, visita gratuita al Parasio di Imperia

Imperia. Il Circolo Parasio in occasione del suo cinquantesimo compleanno offre a tutti gli esercenti iscritti al CIV di Porto Maurizio l’opportunità di visitare il borgo antico del Parasio nel pomeriggio di domenica prossima 18 novembre.

“Giraparasio per il CIV”: appuntamento alle 15 di domenica 18 novembre davanti al Duomo di San Maurizio. Il Parasio è un museo a cielo aperto, una delle realtà storiche e artistiche più interessanti della Riviera di Ponente. Chiese, palazzi, oratori, stretti vicoli e strade sono lì a raccontare una storia secolare di impegno e di cultura.

Tenuto conto dell’alto numero di soci aderenti al CIV, sono già in programma nuove visite per l’inizio del prossimo anno. “Giraparasio per il CIV” è un’iniziativa del Circolo Parasio di Imperia.