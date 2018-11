Giornata mondiale del neonato prematuro. A Bordighera Alta una raccolta fondi per l’acquisto di una incubatrice

Bordighera. Anche Bordighera Alta si mobilita per aiutare i bambini nati prematuri. Oggi, nel decimo anniversario della “Giornata Internazionale del neonato pretermine”, il bar White Moon ha organizzato un evento aperto a tutti allo scopo di raccogliere fondi da donare all’associazione Cicogna Sprint Onlus che opera presso l’ospedale Gaslini di Genova. I soldi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di una incubatrice.

Il programma della giornata:

– ore 17,30, rinfresco di benvenuto in piazza del Popolo a cura di White Moon

– ore 18, santa messa con piccola dedica per i bimbi prematuri presso la chiesa di santa Maria Maddalena

– ore 19, vendita di biscotti e torte fatte in casa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena e raccolta delle offerte

Per l’occasione tutti i negozi del centro storico saranno addobbati con palloncini e fiocchi viola: il colore tema che caratterizza, nel mondo, la giornata dedicata ai bimbi nati prematuri.

Partecipano all’iniziativa: Pria Preziusa, U Risveiu Burdigotu, la confraternita di San Bartolomeo degli Armeni e la parrocchia di Santa Maria Maddalena.