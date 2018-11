Giornata mondiale del disabile, l’Imperiese fa rete per l’inclusione sociale

Imperia. Laboratori creativi, giochi inclusivi, mostre di pittura, proiezione di film e ancora seminari, convegni sia per i ragazzi, che per i genitori e i docenti. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, festeggiata in tutto il mondo dal 1981 ogni 3 dicembre, realtà istituzionali, enti e associazioni di volontariato hanno fatto rete realizzando un ricco cartellone di eventi che iniziato già lo scorso 20 novembre si protrarrà fino al 19 dicembre.

Il tavolo di lavoro, promosso dall’Asl1 con i suoi distretti socio sanitari aventi come capofila i Comuni di Ventimiglia, Sanremo e Imperia, vede coinvolti la Consulta provinciale delle persone diversamente abili l’Anfass Imperia e Sanremo, la Spes, l’Isah, la Scuola edile di Imperia, la Polisportiva Integrabili, La Giraffa a Rotelle, l’Angsa, oltreché Coni Point, Uisp Imperia, Alfapp, Aifa, Puerto e Team Infausti.

Promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza dei temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione dei portatore di handicap in ogni ambito della vita e per allontanare gli spettri della discriminazione e della violenza, gli obiettivi di questa Giornata che coinvolgerà tutto l’Imperiese.

Tutte le iniziative offriranno l’opportunità di uno scambio e un confronto di idee e progettualità, utile al consolidamento di una rete che potrà agevolare la condivisione, le relazioni e i rapporti fra soggetti differenti. Tutto ruoterà infatti intorno al principio dell’inclusione sociale e del valore sociale della disabilità. Principi rispetto ai quali tutte le realtà e le figure coinvolte potranno ritrovarsi per la valorizzazione e la messa in comune delle risorse territoriali esistenti, puntando a una organizzazione complessiva volta al benessere e alla qualità della vita delle persone, implementando percorsi e iniziative in grado di contenere le criticità, migliorare le life skills, favorendo l’autonomia e ritardando la non autosufficienza.

«Poniamo la massima attenzione al tema della disabilità – ha affermato la vicepresidente e assessore alla Sanità e Politiche sociali di Regione Liguria, Sonia Viale –, realizzando progetti e interventi concreti che mettono la persona al centro, a sostegno della vita indipendente e a tutela delle fragilità. Lo dimostra, ad esempio, l’obbligo introdotto nel nuovo Manuale di Autorizzazione e Accreditamento di installare, dal 2019, sistemi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano disabili o anziani. In questo percorso, un ruolo fondamentale è svolto dalle associazioni che si occupano di disabilità».

«Crediamo che una reale e concreta collaborazione fra tutti i soggetti che si occupano di disabilità – ha aggiunto il direttore generale di Asl1, Marco Damonte Prioli – possa contribuire a superare chiusure e autoreferenzialità, arricchendo l’offerta al cittadino e determinando ricadute positive nell’ottica della centralità della persona. La presentazione di questo ricco calendario di eventi formativi, informativi, culturali e sportivi dà il segno di come questa Giornata sia un’occasione di sensibilizzazione molto importante che, anche quest’anno nella nostra provincia,si carica ancor più di significato grazie alla sinergia tra enti e associazioni che si sono messi in gioco come promotori o partner, di inziative di pregio lungo tutto il territorio provinciale e che proseguiranno ben oltre la tradizionale data del 3 dicembre, iniziando dal 20 novembre sino al 19 dicembre».

«Con grande soddisfazione condivido le iniziative previste sul territorio – sottolinea il direttore sociosanitario Roberto Predonzani – esempio tangibile di un lavoro di rete multiprofessionale e interistuzionale, articolato in tutta la provincia, atto ad offrire servizi sempre più rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità e ai loro familiari».

Oltre ai già citati Damonte Prioli e Predonzani, alla conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina presso il Polo Universitario dell’Aslq a Bussana erano presenti: Anna Vio – Responsabile Struttura Trattamenti Percorsi Riabilitazione Disabilità Adulti ASL1, Monica Bonelli – Direttore Sociale Ventimiglia, Claudia Lanteri – Direttore Sociale Sanremo, Silvana Bergonzo – Direttore Sociale Imperia, Vera Nesci – Assessore Servizi Sociali Comune di Ventimiglia , Costanza Pireri – Assessore Servizi Sociali Comune di Sanremo, Luca Volpe – Assessore Servizi Sociali Comune di Imperia, Simone Vassallo – Assessore Sport Manifestazioni Comune di Imperia, Alessandro Zunino – Presidente CONI, Francesco Castellaro – Direttore Formazione Scuola Edile Imperia, Matteo Lupi – Presidente CE.S.P.IM e Francesco Fontana – Consulta Provinciale Handicap