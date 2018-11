Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le iniziative del Comune di Ospedaletti

Ospedaletti. Il Comune in collaborazione con lo Zonta Club di Sanremo, l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità) di Bordighera, il Centro Antiviolenza ISV (Insieme senza violenza) Imperia Sanremo Ventimiglia organizza una serie di eventi con la cittadinanza contro la violenza di genere, in occasione del 25 novembre, data designata per ricordare tutte le donne vittime di violenza e per dire basta a questo fenomeno che ancora connota tristemente le cronache quotidiane.

Giovedì 22 novembre alle 15,20 ritrovo presso il portico del Palazzo comunale di Via XX settembre 34 dove si terrà il Flash Mob a cura di Happiness Asd di Ospedaletti a cui sono invitate tutte le donne con un capo di abbigliamento rosso. Alle 15,40 sarà inaugurata la panchina rossa dedicata alle vittime di violenza da parte della Presidente dello Zonta club Sanremo Cinzia Papetti. Ci si sposterà poi presso la Sala del Consiglio dove dopo i saluti

del Sindaco e della Signora Papetti, si assisterà agli interventi della dott.ssa Martina Gandolfo coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV e della dott.ssa Enrica Chiarini Assistente Sociale del Centro Antiviolenza ISV.

Sabato 24 novembre alle 21 nella “Piccola” (ex scalo mersi) di Via Cavalieri di Malta l’Associazione P.E.N.E.L.O.P.E. (Donne del Ponente per le Pari Opportunità) di Bordighera presenterà lo spettacolo teatrale “Però mi vuole bene…” con la partecipazione del maestro Gianni Martini e della cantante Valentina Gallinella (ingresso libero).

Venerdì 30 novembre alle 16,30 presso la biblioteca si terrà la presentazione del libro “Donne dentro” di Monica Lanfranco (Settenove Edizioni). Dialoga con l’autrice l’avv. Valentina Lugarà. Modera Daniela Cassini.

La locandina: loc violenza donne_18