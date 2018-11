Giocare a hockey in carrozzina, scatta la solidarietà dell’Imperiese per il sogno di un giovane disabile

Imperia. Una raccolta fondi per aiutare un ragazzo disabile a coltivare il suo sogno. Anche nell’Imperiese è scattata la gara di solidarietà per l’acquisto di una nuova carrozzina elettrica sportiva per il 17enne Davide Sciuva, originario di Cairo Montenotte.

Affetto da distrofia muscolare, Davide è un giocatore di hockey su carrozzina elettrica. Ha iniziato a praticare questo sport cinque anni fa e, dopo essere stato convocato anche più volte nella nazionale italiana, oggi fa parte dell’Asd Devils Wheelchair hockey di Genova.

Una storia, la sua, che parla di passioni e di coraggio, che racconta quanto lo sport sia mezzo privilegiato nell’integrazione sociale dei diversamente abili, quanto sia un’opportunità per mettersi in gioco e scendere in campo sentendosi uguali a tutti gli altri.

Per continuare, però, questa storia ha bisogno di una nuova carrozzina elettrica: i costi sono estremamente alti e la famiglia di Davide non può sostenerli. Il giovane atleta ha così lanciato tramite “paypal.com” un appello che grazie al web è arrivato anche sulle bacheche di molti imperiesi, i quali, come accade spesso in questi casi, non hanno esitato a tendere la loro mano.

Chi vuole contribuire alla raccolta fondi di Davide Sciuva, può cliccare qui: https://www.paypal.com/pools/c/89rBaPFr32?fbclid=IwAR2TAdV5DtwOM1Ts-JeG6k_1ljQsY3_zjigiINHbVtZIqUgyY3SubPU7W7k

«Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà in questa iniziativa anche solo con una piccola donazione», scrive il giovane.

[Foto: profilo Facebook Davide Sciuva]