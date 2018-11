“Gazzetta TPRA Challenge” fa tappa al Tennis Club Cervo

Cervo. Sabato 1 e domenica 2 dicembre debutterà in provincia di Imperia la “Gazzetta TPRA Challenge“.

Sarà il Tennis Club Cervo ad ospitare il torneo di doppio (maschile, misto, femminile) limitato a giocatori con classifica non superiore a 4.2. Si gioca su campi coperti in terra rossa. Saranno ammesse otto coppie che verranno suddivise in due gironi da quattro coppie ciascuno. In caso di iscrizioni superiori alle 8 coppie verrà valutato l’ampliamento.

Il torneo sarà composto da gironi all’italiana che si svolgeranno nella giornata di sabato 1° dicembre con gare a set Unico ai 6 games, killer point sul secondo vantaggio e tie break in caso di 5 pari. Ad ogni coppia saranno garantite quindi tre partite.

Le prime due coppie classificate di ciascun girone verranno promosse alle semifinali che si svolgeranno (come la finale) nella giornata di domenica 2 dicembre. Le semifinali e le finali verranno disputate con set unico ai 9 games, killer point sul secondo vantaggio e tie break in caso di 8 pari.

Per potesi iscrivere al doppio maschile cliccare su http://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=28291, al doppio misto http://www.tpratennis.it/ ITA/altro/ Scheda_torneo.fit?IdTorneo= 28293

e al doppio femminile http://www.tpratennis.it/ ITA/altro/ Scheda_torneo.fit?IdTorneo= 28292.