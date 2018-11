Taggia. Domenica 28 ottobre, ben tre gare hanno tenuto impegnati gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. a Torino gli atleti di Ju Jitsu hanno preso parte all’ Open d’ Italia 2018, mentre ad Imperia gli atleti praticanti il Judo, Esordienti A ed Esordienti B, hanno preso parte al “6° Trofeo di Judo Città di Imperia” ed a seguire gli atleti delle classi pre-agonistiche Bambini A e B, Fanciulli e Ragazzi si sono disputati il “6° Memorial di Judo Mario Todde”.

La giornata è andata letteralmente “alla grande” : nel Torneo per Es. A ed ES. B i giovani atleti si sono comportati al meglio, riuscendo a terminare la gara al secondo posto, dietro solo ai forti ragazzi francesi dell’ Olimpic Judo Nice, notoriamente Club tra i più forti del Judo francese. Il secondo posto, quindi, viene a premiare non solo i risultati ottenuti dai ragazzi, ma soprattutto il carattere e la determinazione dimostrata nel condurre la loro gara.

Al termine delle competizioni, gli atleti allenati dall’Istruttore Alessio Ferrigno, erano così classificati:

2° posto:

Fazio Rudy – Graneri Lorenzo – Chiantore Lucrezia – Gradinaru Diana.

3° posto:

Manetta Leonardo – Antellini Elisa

Altri partecipanti:

Canavese Edoardo – Macrì Lorenzo – Magnaghi Lorenzo.

Classifica delle prime tre Società:

1° Olimpic Judo Nice

2° Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.

3° Sharin Judo Savona

Al termine della gara per agonisti, prendeva l’ avvio il Torneo per pre-agonisti che presentava un notevole numero di atleti pronti a dar vita ad una gara che si sarebbe rivelata piacevole e molto corretta. Un parterre affollato di bambini e ragazzini, tenuti sotto controllo dagli Insegnanti Tecnici e da alcuni atleti adulti, che sono stati molto utili per il buon andamento della gara, ha visto combattere dapprima la categoria Ragazzi, quindi i Bambini A e B ed infine la categoria Fanciulli. Ottimo anche il comportamento dei più giovani, che comprendevano i nati dal 2007 al 2014 e che hanno saputo comportarsi al meglio, sia che vincessero o perdessero le loro competizioni.

Queste le classifiche degli atleti:

1° classificati:

Vasilache Ciprian – Novaro Stefano – Dallera Loris – – Moret Cristiana – Tamborrino Alessio – Secondo Mattia – Armonio Leonardo – Guardiani Matteo – Gambacorta Samuele – Perona Edoardo – Actis Valentina – Gradinaru Ciprian – Nigro Gioele – Sassi Davis – Beniaouf Yassir – Actis Samuele – Magnaghi Giulia – Ceriolo Micaela –

2° classificati:

Bacchi Anastasia – Gastaldi Cristian – Carpentieri Cristian – Laura Simone – Salvi Mattia – Homrani Karim – Biancheri Irene – Balestra Aurora – Homrani Sofia – Tirone Matteo – Birarelli David – Trosso Matteo – Rossi Giacomo – Martini Alice – Actis Carola – Panizzi Alessandro – Macrì Cristian.

3° classificati:

Scappatura Alice – Lanteri Gabriele – Mastrolorito Nicolò – Navone Samuele – Sinameta Flavio – Palmisano Mattia – Puglia Riccardo – Fognini Daniele – Trosso Nicolò – Ferretti Thomas – Spelta Alessio – Zavarise Sarah – Martini Margherita – Lo Gerfo Giada – Giubellino Nicolò – Guardone Francesco – Roncone Gabriele – Negroni Lorenzo – Scuzzi Annalisa – Lullo Giorgio – Chiantore Mattia – Fachino Erica.

Classifica prime cinque Società:

1° class. Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.

2° class. Circolo Sportivo Sanremo –

3° class. Tsukuri Judo Ventimiglia –

4° class. Polisportiva Laigueglia

5° class. Budo Semmon Gakko Genova