Futura Sanremo e Nazione Futura organizzano un convegno sul turismo

Sanremo. Il 16 novembre alle 21 presso Hotel Nazionale si terrà il convegno organizzato da Futura Sanremo e Nazione Futura dal titolo Identità Turismo.

Interverranno Michele Laganà, il leader nazionale di Futura ed esperto in Turismo e sviluppo, una delle voci più accreditate della realtà romagnola da anni, il quale illustrerà il meccanismo vincente del turismo che ha fatto grandi Rimini e Riccione.

Ci sarà il vice presidente di Nazione Futura, Ferrante De Benedictis, che porterà il saluto del Movimento che sta ormai per colmare il vuoto lasciato da Forza Italia e per discutere su un centro destra ormai in crisi. Ci sarà anche – tra gli altri – Paolo Brambilla, redattore di Affari Italiani ed esperto di web applicato al turismo: a lui spetterà il compito di scandagliare tutte le possibilità che oggi la rete offre ad un turismo in grande evoluzione. Introdurrà i lavori Luna Barboro, studentessa in Scienze del Turismo.

Modera l’avv. Alberto Pezzini, candidato sindaco per Futura Sanremo, il quale ha dichiarato: ”Abbiamo voluto avviare una tavola rotonda operativa che ci dia la misura del nostro modello turistico – deficitario – rispetto a quello romagnolo il quale è invece virtuoso. No a confronti politici ma una scelta concreta foriera di soluzioni operative da adottare in futuro per il nostro territorio”.