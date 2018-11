Fondi edilizia scolastica, Rossetti: “Consentiranno di realizzare 9 nuovi istituti e di ristrutturarne 27″

Imperia. “Siamo contenti che alla Liguria arrivino dallo Stato 36,9 milioni di euro per l’edilizia scolastica, che consentiranno di realizzare 9 nuovi istituti e di ristrutturarne 27. Nello specifico i fondi andranno (in alcuni casi anche per più interventi nello stesso Comune) a Mele, Mignanego, Moconesi, Ne, Savignone, Zoagli, Chiavari, Genova, Rossiglione (per l’area metropolitana genovese), Camporosso, Dolcedo, San Lorenzo al Mare, Imperia, Ventimiglia e Taggia (per la provincia di Imperia), Arcola e La Spezia (per la provincia della Spezia), Albissola Marina, Borgio Verezzi, Savona, Finale Ligure e Alassio (per la provincia di Savona).

Questo finanziamento è frutto dei Governi Renzi e Gentiloni e di un lungo e importante percorso fra Stato e Regioni che oggi arriva a compimento. Il Governo attuale, per forza di cose, non c’entra nulla, visto che non ha ancora approvato un Bilancio. Lo dico per dovere di cronaca. L’edilizia scolastica è un capitolo molto importante, che gli Esecutivi di centrosinistra hanno preso a cuore fin da subito. È indispensabile che i nostri ragazzi possano di studiare in ambienti salubri e sicuri. Speriamo che il nuovo Governo continui questa buona pratica iniziata da chi l’ha preceduto e che, nel Bilancio che presto approderà alle Camere, stanzi nuove risorse per poter effettuare altri interventi” - commenta Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd ligure.