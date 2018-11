Filippo Scalzi vince il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per Sanremese–Arconatese

Sanremo. La rete del vantaggio nella gara odierna contro l’Arconatese è valsa a Filippo Scalzi il

premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match”. Il numero 27 biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti presenti in tribuna stampa.

“Le partite finiscono al 90° e dobbiamo essere sul pezzo fino a quando l’arbitro non fischia la fine, stiamo bene e questo è un segnale per tutti quelli che ci dovranno affrontare – ha dichiarato Scalzi al termine della gara – questo è il mio primo gol di testa, ci ho creduto ed è andata bene. Il mio obiettivo non è solo quello di fare molti gol, ma di continuare a vincere”.